Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов, которые объявил ЦИК, и на которых победила правящая партия "Грузинская мечта".

Об этом сообщают оппозиционные СМИ.

"Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание подчинения Грузии России. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее", – заявила Зурабишвили.

Она также призвала граждан принять участие в акциях протеста против итогов парламентских выборов. Президент считает, что результаты голосования были "тотально сфальсифицированы" в пользу партии "Грузинская мечта".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас отбывает заключение в Тбилиси, также призывает к акциям протеста. Кроме этого, политик призвал оппозицию не присоединяться к новому парламенту и не брать мандаты.

"Конечно, никто не должен входить в парламент! Настало время больших протестов, чтобы показать миру, что мы боремся за свободу и что мы – народ, который не потерпит несправедливости. Времени очень мало!" – заявил Михаил Саакашвили.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил власти Грузии в "краже выборов".

"Картина, складывающаяся в Грузии, ясна – вчерашние выборы были украдены марионеточным правительством Путина в Тбилиси. Я поддерживаю народ Грузии, который отстаивает свою свободу, свои права и свое будущее", – написал Джонсон в соцсети.

На этом фоне стало известно, что премьер Венгрии Виктор Орбан посетит Грузию 28-29 октября, о чем сообщают грузинские СМИ.

"29 октября в здании администрации правительства Грузии состоится официальная церемония встречи премьер-министра Орбана. Венгерского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе", – цитирует пресса заявление грузинского правительства.

Отмечается, что после оглашения результатов голосования Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой на парламентских выборах.

Ранее наблюдатели ОБСЕ не увидели масштабных фальсификаций на выборах в Грузии, о которых заявила оппозиция.

Мы разбирались в отдельном материале, что означают итоги выборов в Грузии и какие они будут иметь последствия.