Отчёт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о парламентских выборах в Грузии хоть и выдержан в критическом тоне, но не содержит сведений о "масштабных фальсификациях", о которых заявляет грузинская оппозиция.

Документ опубликован на сайте Организации, которая наблюдала за процессом голосования.

Там говорится, что "избирателям был предложен выбор между 18 списками кандидатов, а кандидаты могли в целом свободно вести агитацию". Также имело место "активное участие избирателей, активное присутствие наблюдателей от граждан и партий и богатое разнообразие голосов".

Наблюдатели также "сочли правовую базу адекватной для проведения демократических выборов".

Но отмечается, что были сообщения о запугивании избирателей, а также давлении на членов избирательных комиссий. Также были случаи нападений на избирательных участках.

Наблюдатели говорят, что на атмосферу перед выборами негативно повлиял принятые грузинской властью закон об иноагентах, который "стигматизировал" представителей оппозиции.

Также негативный отпечаток наложил "дисбаланс финансовых ресурсов" между властью и оппозицией и "раскольническая атмосфера кампании".

"Хотя кампания предоставила избирателям широкий выбор в преддверии парламентских выборов в Грузии, но этого недостаточно для того, чтобы привести выборы в соответствие с международными демократическими принципами", - сказал Эоган Мерфи, возглавлявший миссию наблюдателей БДИПЧ.

Также в отчете говорится об "отступлении от демократии в Грузии". Но говорится это не в контексте голосования, а касаемо политики "Грузинской мечты" в целом.

Напомним, ранее появлялись видео вбросов бюллетеней и массовых драк на избирательных участках на выборах в Грузии.

Также мы писали, что в Грузии на выборах голосовали через специальные машины, похожие на принтер.