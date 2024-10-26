Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о победе оппозиционных партий на парламентских выборах.

Соответствующий пост Зурабишвили опубликовала в соцсети X.

"Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытки фальсификации выборов и без голосов диаспоры", - заявила она.

Напомним, по данным грузинского ЦИК, по результатам подсчета 70% бюллетеней лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с почти 53% голосов. При этом оппозиционные экзитполы утверждают, что оппозиция совокупно набирает более половины голосов.

Тем временем грузинская оппозиция планирует крупную акцию протеста в Тбилиси на завтра, 27 октября. Как сообщают СМИ, об акции могут объявить после публикации официальных итогов выборов.

Ожидается, что после подтверждения итогов выборов ЦИК оппозиция заявит о масштабной фальсификации. Но есть данные, что заявление от противников правящей партии может поступить уже сегодня ночью.

Ранее президент Грузии не исключила, что ей присудят срок в случае победы правящей партии.

"Если это произойдёт, мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму", – заявила Саломе Зурабишвили.

Мы разбирались в отдельном материале, что означают выборы в грузинский парламент.