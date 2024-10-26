Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 56,1% голосов на выборах в парламент Грузии.

Таковы данные экзитпола, результаты которого публикует проправительственный телеканал "Имеди".

Также на телеканале показывают выступления лидера "Мечты" Бидзина Иванишвили и премьер-министра Грузии Иракли Кобахидзе, где они поздравляют всех со своей победой.

Две оппозиционные партии "Коалиция за перемены" и "Единство – Нацдвижение" по данным этого опроса набрали 12,6 и 11,6% соответственно.

При этом, по данным оппозиционных каналов "Формула" и "Мтавари", "Грузинская мечта" набрала только 40-42%. "Коалиция" взяла от 16,7 до 18%, а "Нацдвижение" – 11,6 до 13%.

Ниже представлены графики результатов трёх экзитполов в Грузии.

Как можно заметить, проправительственный канал "Имеди" показывает, что большинство голосов были отданы правящей партии "Грузинская мечта". Два оппозиционных канала дают "Мечте" менее 50%.

Но что интересно, в двух из трёх экзитполов партия Михаила Саакашвили "Единство-Национальное движение" заняло лишь третье место, пропустив вперёд ранее отколовшуюся от неё "Коалицию за перемены". И ещё на одном графике они идут почти вровень.

Но в целом, как можно наблюдать, безусловно, идёт битва экзитполов, что является предвестником оспаривания результатов выборов проигравшей стороной.

Официальных результатов ЦИК Грузии пока нет.

Между тем в правящей партии Грузии уже празднуют победу на парламентских выборах. В Тбилиси начались салюты.

Ранее президент Саломе Зурабишвили не исключила, что ей присудят срок в случае победы партии Иванишвили.

"Если это произойдёт, мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму", – заявила политик журналистам.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась что значат сегодняшние выборы в грузинский парламент.

Одна из главных тем, на фоне которых проходит голосование – война в Украине и отношения Тбилиси с РФ и с Западом. Оппозиция обвиняет "Грузинскую мечту" в том, что та собирается отказаться от европейского выбора и развернуться в сторону России. "Грузинская мечта", в свою очередь, обвиняет оппозицию и Запад в том, что они хотят втянуть Грузию в новую войну с Россией.