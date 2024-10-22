Грузинский доброволец, основатель организации "Круглый стол свободный Кавказ", воюющий на стороне ВСУ, угрожает "революцией" и "кровью" в случае победы "Грузинской мечты" на предстоящих парламентских выборах в его стране.

Соответствующие заявления Ладо Гамсахурдия опубликовал в соцсетях.

"Это будет революция. И демократический мир должен поддержать эту революцию", – заявил военный, который воюет в Курской области.

"Мы не боимся крови, когда возникает вопрос жизни и смерти. Грузию Кремлю никто не подарит. И я готов к любым методам, когда это потребуется", – добавил Гамсахурдия.

Напомним, парламентские выборы в Грузии пройдут в это воскресенье. При этом правящая партия "Грузинская мечта" проводит свою кампанию, опираясь на посыл о недопущении "украинского сценария" (то есть войны) для Грузии.

Напомним, премьер Грузии заявил, что "Грузинская мечта" продолжит использовать войну в Украине в предвыборной рекламе.

Ираклий Кобахидзе вспомнил события августовской войны 2008 года и обвинил в развязывании войны "режим Саакашвили".

"Почему Россия не вошла в Грузию в 2022 году? У вас есть объяснение? Мы спасли, да! Мы спасли Грузию, и если бы мы следовали требованиям, которые выдвигались высшими должностными лицами украинского руководства, войска России вошли бы в Грузию в 2022 году", – добавил премьер.

Ранее СМИ писали, что в Грузии воевавших за ВСУ добровольцев допрашивают в Службе госбезопасности по тяжким статьям.