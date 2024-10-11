МИД Украины выступил с очередным заявлением, в котором осудил использование кадров разрушений в Украине для агитации в предвыборной кампании. На него заявление ответил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Об этом сообщает SOVA.

Папуашвили сказал, что агитация "Грузинской мечты" вызвала такой резонанс потому, что украинские чиновники "посмотрели в глаза собственному преступлению", поскольку это они "впутывали" Грузию в сценарий, изображенный на баннерах.

Как отметил Папуашвили, на баннеры должны посмотреть все, "особенно те, кто подталкивал Грузию к сценарию, изображенному на баннерах".

"Это были самые важные наши баннеры, и каждый должен посмотреть на эти фотографии, особенно те, кто подталкивал эту страну к сценарию, который мы видим на этих баннерах. Нас вдохновляли изменить яркую реальность и безопасность, которые у нас есть сегодня, на реальность, которая есть сегодня в Украине", — заявил Папуашвили.

Он добавил, что подобные картины видели не только в Украине: грузинский народ тоже хорошо знает, что означают разрушенные школа, дорога и мост.

Он напомнил об акциях, которые в феврале и марте 2022 устраивала оппозиция. По его словам, митингующие требовали отправить добровольцев из Грузии на войну в Украине, а за этим "стояли иностранные политики".

"Премьер-министр Украины публично призвал грузинский народ: "Идите в здание парламента и попросите свое правительство отправить добровольцев на войну". Сегодня украинская власть говорит: "Не втягивайте нашу войну в свои политические дебаты". Так почему они вмешивались в свое время?" – подчеркнул Папуашвили.

Он также упомянул, как в начале украинской войны Грузию попросили присоединиться к санкциям ЕС против РФ и закрыть небо и границы. Он заявил, что таким образом Грузию "пытались ногой загнать на войну".

Напомним, "Грузинская мечта" представила серию уличных баннеров и видеоролик, в котором превращенные в руины украинские города изображены рядом с мирными городами Грузии. Это вызвало возмущение МИД Украины.

Вскоре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия продолжит использовать войну в Украине в своей предвыборной агитации.