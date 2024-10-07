Правящая партии Грузии во второй раз попробует отстранить президента страны от должности путем импичмента
В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" повторно инициирует процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили.
Об этом во время брифинга в офисе партии сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Папуашвили заявил, что решение связано с визитами Зурабишвили в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву, которые, как он утверждает, были осуществлены без разрешения правительства.
"Грузинская мечта" намерена отстранить Зурабишвили уже новым составом парламента после выборов, так как сейчас у партии не хватит голосов. Для этого Конституционный суд должен установить, что Зурабишвили действительно нарушила закон.
Однако по закону выборы президента и так должны быть проведены в течение 45 дней после первого заседания нового парламента.
Папуашвили говорит, что такой шаг имеет "символическую нагрузку".
"Юридическая и политическая нагрузка этого решения весьма принципиальна. Мы не можем оставить безнаказанным преднамеренное, грубое и систематическое нарушение основного закона грузинского народа. Нарушительница конституции Саломе Зурабишвили должна остаться не бывшим президентом, а свергнутым президентом, что как прецедент сыграет важную превентивную роль в предотвращении подобного произвола в будущем и укреплении грузинской демократии", – сказал спикер парламента.
В октябре прошлого года в Грузии провалилась попытка импичмента Зурабишвили, которую тогда тоже обвинили в нарушении Конституции поездками за рубеж.
После этого в "Грузинской мечте" заявили, что больше не считают Зурабишвили президентом своей страны.