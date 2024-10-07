В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" повторно инициирует процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили.

Об этом во время брифинга в офисе партии сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Папуашвили заявил, что решение связано с визитами Зурабишвили в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву, которые, как он утверждает, были осуществлены без разрешения правительства.

"Грузинская мечта" намерена отстранить Зурабишвили уже новым составом парламента после выборов, так как сейчас у партии не хватит голосов. Для этого Конституционный суд должен установить, что Зурабишвили действительно нарушила закон.

Однако по закону выборы президента и так должны быть проведены в течение 45 дней после первого заседания нового парламента.

Папуашвили говорит, что такой шаг имеет "символическую нагрузку".

"Юридическая и политическая нагрузка этого решения весьма принципиальна. Мы не можем оставить безнаказанным преднамеренное, грубое и систематическое нарушение основного закона грузинского народа. Нарушительница конституции Саломе Зурабишвили должна остаться не бывшим президентом, а свергнутым президентом, что как прецедент сыграет важную превентивную роль в предотвращении подобного произвола в будущем и укреплении грузинской демократии", – сказал спикер парламента.

В октябре прошлого года в Грузии провалилась попытка импичмента Зурабишвили, которую тогда тоже обвинили в нарушении Конституции поездками за рубеж.

После этого в "Грузинской мечте" заявили, что больше не считают Зурабишвили президентом своей страны.