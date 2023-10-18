Правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что больше не считает Саломе Зурабишвили президентом своей страны.

Об этом заявил её лидер Ираклий Кобахидзе во время слушаний в Конституционном суде по поводу импичмента, сообщают местные медиа.

Кобахидзе сказал, что Саломе Зурабишвили с сегодняшнего дня президент - не Грузии, а оппозиционной партии "Единое нацдвижение" (партия Саакашвили).

"Зурабишвили останется для нас лишь формальным президентом. Процедура импичмента принесла результат. Во-первых, было установлено многократное, грубое и тяжёлое нарушение Конституции Грузии, что будет иметь превентивный эффект. Во-вторых, мы увидели люстрацию альянса, сформированного Саломе Зурабишвили и остальной радикальной оппозицией", — заявил Кобахидзе.

Зурабишвили останется президентом Грузии до конца осени 2024 года. Её преемника будет выбирать специальная избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5%-й барьер на парламентских выборах в октябре будущего года.

Напомним, попытка импичмента президента Саломе Зурабишвили, инициированная правящей партии провалилась.

Ранее в Грузии началась процедура импичмента президента Саломе Зурабишвили.