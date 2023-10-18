В правящей партии Грузии больше не считают Саломе Зурабишвили президентом страны
Правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что больше не считает Саломе Зурабишвили президентом своей страны.
Об этом заявил её лидер Ираклий Кобахидзе во время слушаний в Конституционном суде по поводу импичмента, сообщают местные медиа.
Кобахидзе сказал, что Саломе Зурабишвили с сегодняшнего дня президент - не Грузии, а оппозиционной партии "Единое нацдвижение" (партия Саакашвили).
"Зурабишвили останется для нас лишь формальным президентом. Процедура импичмента принесла результат. Во-первых, было установлено многократное, грубое и тяжёлое нарушение Конституции Грузии, что будет иметь превентивный эффект. Во-вторых, мы увидели люстрацию альянса, сформированного Саломе Зурабишвили и остальной радикальной оппозицией", — заявил Кобахидзе.
Зурабишвили останется президентом Грузии до конца осени 2024 года. Её преемника будет выбирать специальная избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5%-й барьер на парламентских выборах в октябре будущего года.
Напомним, попытка импичмента президента Саломе Зурабишвили, инициированная правящей партии провалилась.
Ранее в Грузии началась процедура импичмента президента Саломе Зурабишвили.