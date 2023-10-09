Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили, которая в Украине занимает должность главы Антикоррупционной инициативы ЕС, попала в ДТП во Львовской области. Она была госпитализирована.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"ДТП случилось вчера 8 октября. Эка Ткешелашвили ехала на автомобиле AUDI A8, ей на встречу выехал автомобиль марки Hyundai. В результате столкновения водитель автомобиля Hyundai погиб на месте пришествия. Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили была госпитализирована с диагнозом перелом левого предплечья, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки",- рассказал источник.

Полиция заявляет, что за рулем AUDI была не Ткешелашвили, а некий мужчина.

Опубликованы фото с места ДТП и сам момент аварии. Она произошла на трассе Львов-Чоп.

Напомним, что ранее мы писали о том, что стали известны подробности ДТП в Винницкой области, в котором погибли 12 человек.

А также что нардеп от "Слуги Народа" Копыленко попал в ДТП, он был госпитализирован с переломом ребер.

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