Масштабное ДТП с участием пяти автомобилей произошло под Киевом в районе Петропавловской Борщаговки возле санатория "Победа".

Об этом сообщают столичные телеграм-каналы.

Известно об одном пострадавшем, его госпитализировали, другим оказана медицинская помощь на месте.

По данным пабликов, в районе санатория "Победа", практически перекрыто движение в направлении Житомира.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает полиция.

Ранее мы писали, что в Винницкой области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли сразу 12 человек. Среди погибших есть дети. Водитель автомобиля ВАЗ 2102 выехал на встречную полосу движения, по которой двигался грузовик DAF XF-105. Когда ВАЗ, в котором находилось 12 человек, выехал на встречку, водитель грузовика не снизил скорость, чтобы избежать ДТП.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области в ДТП погибла семья из четырех человек. Погибли 39-летний водитель, его 35-летний брат и жена. Старший 15-летний сын умер во время реанимационных мероприятий в скорой. Младшего, 8-летнего мальчика госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.