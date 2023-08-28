В Киеве произошло ДТП с участие сразу четырех элитных авто: двух Tesla, Ford Mustang и Lexus.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Столичные паблики пишут, что ДТП могло произойти по вине украинской блогерши Даши Квитковой, которая была за рулем Lexus. Она якобы проехала на красный сигнал светофора.

Пишут, что автомобиль она взяла на тест-драйв и теперь пытается избежать ответственности.

Квиткова написала лишь, что у нее был "тяжелый день" и пообещала все рассказать потом. Подписчики пишут, что она удаляет комментарии с вопросами о ДТП.

Ранее мы писали, что весной на столичной Оболони "Тесла" влетела в два авто на перекрестке. В результате ДТП погиб человек.

А недавно в ДТП попал народный депутат от "Слуги Народа" Александр Копыленко, он был госпитализирован в больницу с переломом ребер. Сообщалось, что нардеп ехал на автомобиле Тойота Кемри, за рулем находился водитель. Автомобиль Копыленко двигался в направлении Львова, где столкнулся со встречной машиной Киа Спортейдж. От удара авто Киа совершило столкновение еще с одной машиной Тойотой Рав 4.