В Сети появилось видео серьезного ДТП на Оболони в Киеве. "Тесла" протаранила два авто - "Тойоту" и "Ауди".

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что водитель "Теслы" на огромной скорости врезался в машины на перекрестке.

Как сообщают столичные паблики, на данный момент известно об одном погибшем.

Ранее мы писали, что на днях на Набережном шоссе в Киеве произошло жесткое ДТП. В результате аварии автомобиль буквально повис на столбе.

Также "Страна" рассказывала, что на трассе Киев - Чоп произошло масштабное ДТП с участием пяти машин. Три человека пострадали, один из них госпитализирован.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.