В Винницкой области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли сразу 12 человек. Среди погибших есть дети.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области.

Авария произошла вчера вечером в 19:28 около села Бродецкое Хмельницкого района.

По предварительной информации, легковушка ВАЗ столкнулась с фурой DAF. Погибли водитель ВАЗа и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Водитель грузовика задержан и помещен в СИЗО. Следователи назначили ряд экспертиз по установлению причин и обстоятельств аварии.

Ранее мы писали, что в Австрии с моста упал микроавтобус, перевозивший украинскую семью. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области в ДТП погибла семья из четырех человек. Погибли 39-летний водитель, его 35-летний брат и жена. Старший 15-летний сын умер во время реанимационных мероприятий в скорой. Младшего, 8-летнего мальчика госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

26-летнего водителя второго авто, задержали, у него и его пассажирки повреждения.