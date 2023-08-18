В Одессе пьяный водитель пытался скрыться от патрульных. Правоохранители устроили за ним погоню. Нарушитель уже задержан.

Об этом сообщает Нацполиция.

По данным полицейских, одесситы сообщили им о водителе с явными признаками алкогольного опьянения. Они приехали по месту, и на Фонтанской заметили автомобиль, похожий на описание очевидцев.

Водитель проигнорировал требование правоохранителей остановиться, протаранил машину копов, чуть не сбил патрульного и дал по газам.

Пока за ним по городу гнались полицейские, водитель совершил еще несколько ДТП. Его остановили на улице Дмитрия Донского.

"Водитель был в состоянии опьянения, вел себя агрессивно, на замечания не реагировал, ругался нецензурной лексикой и угрожал инспекторам", - сообщает полиция.

Местные паблики также публикуют видео погони, снятое гражданами со стороны.

Ранее мы публиковали видео о том, как пьяный юноша устроил двойное ДТП на Крещатике, пытаясь сбежать от полицейских.

Также недавно в Одессе на улице Базарной неизвестные открыли огонь по автомобилю БМВ (предварительно, из травматического оружия), а затем на двух автомобилях начали его преследовать, повредив несколько припаркованных машин.