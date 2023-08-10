В Черкасской области пьяный водитель врезался в полицейское авто, пока правоохранители оформляли другого пьяного нарушителя.

Об этом сообщает МВД.

Во время патрулирования в селе Казацкое полицейские заметили водителя мотоцикла, который нарушал правила дорожного движения. Оказалось, что ему 17-лет. "Драгер" показал в крови водителя небольшое превышение допустимого уровня алкоголя - 0,35 промилле.

Пока полицейские разбирались с этим админправонарушением, их машину протаранил автомобиль Opel Omega.

Как оказалось, за рулем был еще один пьяный водитель 38 лет. Он превысил допустимую норму алкоголя в 14 раз - 2,8 промилле.

Ранее мы писали, что под Киевом поймали пьяного водителя за рулем огромной фуры. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения на месте остановки. Результат осмотра составил 3.23 промилле алкоголя в крови, что в 16 раз превышает разрешенную норму.

А под Винницей патрульные задержали пьяного водителя, чье дыхание отключило драгер. Степень опьянения водителя зашкалила спецприбор "драгер" и составила более пяти промилле алкоголя. Максимально допустимый уровень алкоголя в крови - 0,2 промилле.