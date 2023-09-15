Украинские правоохранительные органы объявили подозрение 12 назначенным РФ "чиновникам" и "полицейским" из Новой Каховки на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщил глава Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

"Страна" узнала имена подозреваемых из своих источников в правоохранительных органах.

В их числе есть и Кирилл Стремоусов, о гибели в ДТП которого россияне заявили в ноябре прошлого года (в Симферополе ему готовятся поставить памятник). Однако в Украине его смерть не подтверждена, а потому ему предъявлено заочно подозрение.

Другие подозреваемые:

1. Леонтьев Владимир Павлович, уроженец Ростовской области РФ, назначен РФ на должность "председателя гражданско-военной администрации" Новой Каховки.

2. Ефименко Виталий Викторович, родился в Новой Каховке, известный по прозвищу "Ефим", назначен "заместителем главы гражданско-военной администрации" города.

3. Казарян (Лядская) Наталья Михайловна. Назначена россиянами "руководителем Центра гуманитарной помощи". Занималась контролем поставок российской гуманитарной помощи.

4. Конек Виктор Владимирович. Назначен "начальником полиции" Новой Каховки.

5. Томко Сергей Александрович. Назначен "заместителем начальника полиции".

6. Кузаков Егор Валентинович. Назначен "полицейским" местного отдела полиции.

7. Федчишин Степан Михайлович. Отвечал за "задержанных", которые содержались в камерах "Новокаховского отдела полиции".

8. Сильченко Владимир Алексеевич. "Полицейский".

9. Наседкин Николай Константинович. Назначен "начальником ИВС".

10. Мармий (Черноглазая) Наталья Сергеевна. Назначена "начальником кадрового обеспечения Новакаховского городского отдела полиции".

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.