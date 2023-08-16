Жена нацгвардейца, которого на блокпосту насмерть сбил судья Алексей Тандыр, заявила, что супруга Тандыра Людмила анонимно переводила деньги на ее банковскую карту.

Об этом сообщает "Суспильне".

Анна сравнила номер телефона отправителя денег и номер, с которого ей звонила супруга судьи. Искать отправителя Анна начала, потому что Тандыр сказал на одном из судебных заседаний, что его семья финансово поддержала семью погибшего и планирует делать это в дальнейшем.

30 мая и 1 июня было сделано четыре перевода на общую сумму 18 тысяч гривен.

"На следующее судебное заседание придет мой отец и отдаст адвокатам Тандыра деньги. Мне ничего от них не нужно, только чтобы Тандыр сидел в тюрьме. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", – заявила Анна.

Как писала "Страна", 26 мая на блокпосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья Алексей Тандыр, который по данным СМИ освобождал от ответственности других пьяных водителей, сбил военнослужащего НГУ Вадима Бондаренко, находясь подшофе.

Бондаренко скончался на месте от полученных травм. Виновника ДТП задержали, но он отказывался проходить проверку на наличие алкоголя в крови. Позже прокуратура сообщила, что Тандыр после смертельного ДТП для экспертизы на алкоголь вместо мочи сдал слюну и воду.

По ходатайству прокуратуры Тандыру была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога, которое продлили до 26 августа 2023 года.