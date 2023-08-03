При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование по факту ДТП с участием главы Макаровского райсуда Алексея Тандыра, который в конце мая в Киеве на блокпосту насмерть сбил нацгвардейца.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 25 мая 2023 года в 23:55 фигурант дела, управляя автомобилем "Lexus ES350" в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на находившегося на блокпосту военнослужащего Национальной гвардии. В результате ДТП военнослужащий погиб на месте.

На основании собранных доказательств судье доложено о подозрении.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без определения залога, которое продлено до 26 августа 2023 года.

В настоящее время, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

Ранее мы сообщали, что ГБР обнародовало результаты анализов на алкоголь сбившего нацгвардейца судьи Тандыра, который "пытался скрыть следы".

Также мы писали, что 25 июля в Киеве произошло аналогичное ДТП. Шевченковский районный суд Киева избрал водителю, который во время комендантского часа сбил нацгвардейцев на блокпосту, меру пресечения в виде заключения под стражу.