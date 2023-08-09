Судья Тандыр после смертельного ДТП для экспертизы на алкоголь вместо мочи сдал слюну и воду - прокуратура
Судья Алексей Тандыр, подозреваемый в совершении пьяного ДТП с летальным исходом, для экспертизы на алкоголь вместо образцов мочи предоставил слюну и воду.
Однако даже в них были найдены следи алкоголя, а именно микропримеси этанола.
Об этом свидетельствуют данные проведенных экспертиз, о чем сообщила сторона обвинения на судебном заседании, передает адвокат Виталий Сердюк.
Ранее в ГБР официально заявили, что судья в момент совершения смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 26 мая в киевских пабликах написали, что около полуночи произошло ДТП, в котором погиб нацгвардеец. Глава Макаровского райсуда Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня. При этом очевидцы утверждали, что судья был пьян.
Погибшим оказался Вадим Бондаренко родом из Черкасской области.
Пьяному судье вручили подозрение, а после этого Высший совет правосудия дал добро на его арест.
В зале суда Тандыр признал причастность к пьяному ДТП и его увезли в СИЗО в наручниках.
Сейчас он арестован без возможности залога, а его дело передано в суд. Сегодня апелляционный суд оставил его под стражей.