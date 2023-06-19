Экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, осужденному на 10 лет, анонимные доброжелатели передали чай и сигареты в Лукьяновское СИЗО.

Фото и расписка из изолятора оказалась в распоряжении "Страны".

"Дяде Коле от души!", - сообщил анонимный источник.

Напомним, что скандальный экс-судья Николай Чаус в 2016 году был пойман на взятке в размере 150 тысяч долларов. Он прятал деньги в стеклянных банках. Потом судья Чаус был тайно вывезен в Молдову, оттуда выкраден обратно в Украину. В конце концов "нашелся" в одном из украинских сел в Винницкой области, после чего был передан в руки СБУ, а затем - НАБУ.

На прошлой неделе Николай Чаус получил 10 лет заключения с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком на три года. Его задержали сразу же в зале суда.

Ранее мы писали о том, что прокуратура требовала в Высшем антикоррупционном суде 12 лет лишения свободы для Чауса.

Также мы писали о том, что Николай Чаус подробно рассказал о своем похищении из Молдовы.

Публиковали мы и другие откровения бывшего судьи.