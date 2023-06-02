Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил от исполнения обязанностей главу Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который недавно в пьяном ДТП сбил нацгвардейца в Киеве.

Решение было принято единогласно на заседании ВСП, трансляция которого опубликована на видеосервисе YouTube.

Таким образом, Высший совет правосудия согласовал ходатайство заместителя Генерального прокурора. Решение на заседании поддержали все присутствующие 13 членов ВСП.

Судья Тандыр отстранен от исполнения своих обязанностей до окончания досудебного следствия - до 25 июля.

Напомним, 26 мая в киевских пабликах написали, что около полуночи произошло ДТП, в котором погиб нацгвардеец. Глава Макаровского райсуда Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня. При этом очевидцы утверждали, что судья был пьян.

Погибшим оказался Вадим Бондаренко родом из Черкасской области.

Пьяному судье вручили подозрение, а после этого Высший совет правосудия дал добро на его арест.

В зале суда Тандыр признал причастность к пьяному ДТП и его увезли в СИЗО в наручниках.