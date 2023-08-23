"Страна" узнала подробности ДТП в Винницкой области, в котором погибли 12 человек, в том числе шестеро детей.

"ДТП случилось вчера в 19:30 между селами Бродицкое и Волчинец. Водитель автомобиля ВАЗ 2102 выехал на встречную полосу движения, по которой двигался грузовик DAF XF-105. Когда ВАЗ, в котором находилось 12 человек, выехал на встречку, водитель грузовика не снизил скорость, чтобы избежать ДТП. После того, как ВАЗ начал возвращаться в полосу своего движения, водитель грузовика выехал на встречку, где и столкнулся с легковым авто",- рассказывает источник.

Он добавил, что 10 из 12 пассажиров автомобиля ВАЗ были родственниками.

Новые фото с мест аварии показывают состояние легковушки ВАЗ. Тела погибших из нее доставали с помощью спецоборудования, сообщает ГСЧС.

Водитель фуры арестован.

Напомним, что в Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, из них шестеро - дети.

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