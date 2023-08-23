Полиция Львовской области публикует фото ДТП во Львовской области. По информации "Страны", в этой аварии пострадал народный депутат от "Слуги Народа" Александр Копыленко.

Официально сообщается, что в ДТП на трассе Киев-Чоп вчера днем пострадали три человека, в том числе двое детей.

Столкнулись автомобили "Тойота Кэмри" под управлением 36-летнего жителя Ужгорода (в этой машине ехал нардеп), "Киа Спортейдж" под управлением 23-летней жительницы Волынской области и "Тойота РАВ 4", за рулем которого был 42-летний житель Червоноградского.

"В результате столкновения телесные повреждения получили 52-летний пассажир "Тойоты Кэмри" и двое малолетних детей: 10-летний мальчик и девочка в возрасте 12 лет – пассажиры "Киа Спортейдж". Они доставлены в больницу, диагнозы уточняют врачи", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации источников в правоохранительных органах, Копыленко был доставлен во львовскую больницу святого Луки с переломом ребер и ушибом грудной клетки.

Ранее мы писали, что вчера в Винницкой области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли сразу 12 человек. Среди погибших есть дети.

Также мы сообщали, что экс-депутата Киевсовета Арьеву от партии Порошенко будут судить за ДТП под наркотиками.