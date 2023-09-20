В Киеве двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения украли автомобиль, пока полиция и оформляла ДТП с этой машиной.

Об инциденте сообщает Патрульная полиция Киева в Фейсбуке.

Инспекторы оформляли ДТП с участием двух автомобилей, когда услышали, что один из них завёлся и уехало.

"Дорогу не поделили Volkswagen Caddy и Skoda Fabia. Последний стоял на некотором расстоянии от места ДТП, поскольку не смог остановиться сразу после столкновения. Во время общения с участниками происшествия стражи порядка услышали, как в автомобиль Skoda внезапно завёлся и начал движение, однако его водитель находился рядом с инспекторами", — сказано в сообщении полиции.

Полицейские догнали автомобиль и обнаружили в нём двух пьяных мужчин, которые были задержаны.

На находящегося за рулём гражданина составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и управление транспортным средством без необходимых документов.

Кроме того, признаки опьянения были обнаружены и у законного владельца автомобиля Skoda.

Последующим выяснением обстоятельств происшествия и предоставлением правовой квалификации действиям задержанных будут заниматься следователи.

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