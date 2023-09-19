В Сумах вор, убегая от охранников через проезжую часть, врезался в патрульное авто полицейских.

Об инциденте сообщает телеграм-канал МВД.

На опубликованном видео с регистратора в машину патрульных врезался мужчина, который внезапно выбежал на проезжую часть со стороны автомобильной стоянки у обочины дороги.

Вслед за ним бежали охранники, которые сообщили, что мужчина совершил кражу в их магазине.

Полицейские патрульные присоединились к преследованию. Они догнали и задержали злоумышленника.

Выяснилось, что 35-летний мужчина совершил кражу игрушечной машинки на радиоуправлении и убегал от охраны торгового предприятия. Выбравшись из здания, он пробежал между припаркованными машинами и оказался на проезжей части (вне пешеходного перехода), где и врезался в случайно проезжавшее мимо служебное транспортное средство.

На задержанного инспекторы составили административные материалы. Также на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Перед этим под Черкассами нетрезвый водитель врезался в полицейское авто, пока правоохранители оформляли другое ДТП.

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