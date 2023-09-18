МИД Украины опроверг заявление Тбилиси о подготовке мятежа в Грузии украинским спецслужбами.

Ранее Служба государственной безопасности Грузии обвинила военную разведку Украины в подготовке "массовых волнений" в Тбилиси и "насильственной смены власти", которым руководит замначальника военной разведки Украины, генерал Георгий Лордкипанидзе, в прошлом — замминистра МВД Грузии при Саакашвили.

Эту информацию опроверг представитель МИД Украины Олег Николенко в сообщении на своей странице в Фейсбуке .

"Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", — отметил дипломат.

Напомним, в Грузии правящая партия запускает процедуру импичмента президента.

Ранее Грузия отказалась от участия в учениях стран НАТО и их партнеров Defender-23.

На фоне этого издание The Economist написало, что Грузия не выполняет требования Европейского Союза и дрейфует в сторону Кремля.