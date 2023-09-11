Грузия ввела безвизовый режим с Китаем.

Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, передает Первый канал Грузии.

"Одним из наших главных интересов является укрепление торгово-экономических отношений с Китаем, привлечение большего количества инвестиций из Китая и увеличение количества туристов в Грузию. Мы решили с сегодняшнего дня ввести безвизовый режим для граждан Китая", - заявил пророссийский премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ранее мы рассказывали, что Россия с 15 мая отменила визовый режим с Грузией. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение неприемлемым и расценила его как провокацию.

Также 15 мая Грузия выдала разрешение на полеты первой российской авиакомпании.

В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительным решение РФ отменить визовый режим для своих сограждан и снятие запрета на прямые авиарейсы.

Между тем Евросоюз осудил Грузию за возобновление прямого авиасообщения с Россией.