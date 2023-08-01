Евросоюз со следующего года ужесточает правила въезда для граждан стран с безвизом.

Информация об этом появилась на сайте Евросоюза.

Въезд станет платным, и на него нужно будет получать специальное электронное разрешение по программе ETIAS (в системе авторизации въезда в Европу).

Разрешение на поездку ETIAS станет обязательным условием въезда для безвизовых граждан, путешествующих в любую из 30 европейских стран. Украинцев эти нововведения тоже коснутся, так как Украина входит в список из более чем 60 стран, у которых сохраняется безвизовый режим с ЕС.

ETIAS будет действовать три года, но даже его наличие не будет гарантировать право въезда.

Получить ETIAS будет необходимо не позднее, чем за 96 часов до запланированного пересечения границы. Подача заявки стоит 7 евро. Её рассмотрение может занять от нескольких минут до 14 дней, если чиновники попросят предоставить дополнительную информацию о себе или документы. В отдельных случаях на получение разрешения может уйти до 30 дней, если рассмотрение заявки будет включать собеседование. Результат рассмотрения будет приходить на электронную почту подающего заявку.

Действующее разрешение на поездку дает право оставаться в европейских странах, требующих ETIAS, на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

На карте синим цветом отмечены страны, в которых будут требовать ETIAS.

Как мы писали, в мае Евросовет продлил действие "экономического безвиза" с Украиной до 2024 года.

А в апреле Европарламент одобрил безвиз для Косово с января 2024 года.