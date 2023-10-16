В Грузии запустили процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Конституционный суд постановил, что она нарушила Конституцию своими поездками за рубеж, которые не были согласованы с правительством.

Об этом сообщает кавказский филиал "Радио Свобода".

Обращение депутатов об импичменте президента поддержали шесть членов Конституционного суда, трое выступили против.

Теперь вопрос должен быть в течение двух недель вынесен на голосование парламента. Его должны поддержать как минимум 100 депутатов.

По оценке издания, голосов у партии власти хватить не должно, так как вся оппозиция выступает против.

Ранее мы писали о том, что в Грузии правящая партия запускает процедуру импичмента президента.

А также, что власти Грузии заявляли, что соратники Саакашвили планируют устроить беспорядки, чтобы свергнуть правительство.

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