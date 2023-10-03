В Грузии началась процедура проверки президента Саломе Зурабишвили на предмет нарушения ею конституции страны.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

По имеющейся информации, Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению дела о возможном нарушении основного государственного закона президентом Саломе Зурабишвили. Это первый подобный случай в истории Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта", давно конфликтующая с Зурабишвили, обвиняет её в несанкционированных встречах с европейскими лидерами и подозревает в тайном саботировании процесса евроинтеграции в интересах оппозиционного "Единого национального движения", якобы готовящего в стране попытку госпереворота.

Кроме того, в партии власти утверждают, что президент играет на стороне "Единого национального движения" Михаила Саакашвили.

В Конституционном суде интересы президента защищают два адвоката. В частности, это Тамара Чугошвили, которая ранее входила в руководство "Грузинской мечты", но несколько лет назад перешла в оппозицию.

Ранее равящая партия Грузии запустила процедуру импичмента президента.

Мы также сообщали, что президент Грузии предложила выпустить Михаила Саакашвили из тюрьмы с электронным браслетом.