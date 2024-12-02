Результат первого тура выборов в Румынии утвержден: Конституционный суд решил не назначать повторное голосование.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Конституционный суд в Бухаресте отклонил протест на результаты первого тура голосования, состоявшегося 24 ноября, в связи с чем было предписано провести пересчет голосов. Все девять судей приняли решение единогласно, отказавшись от повторного пересчета.

Пересчет, как опасались многие, мог вызвать возмущение общественности и поднять авторитет победителя Калина Джорджеску, выступающего против истеблишмента.

"Результат пересчета голосов, проведенного румынской избирательной комиссией, не выявил никаких мошеннических действий во время президентского голосования", - заявил журналистам в Бухаресте председатель Конституционного суда Мариан Энаке.

Победа Джорджеску 24 ноября вызвала крупнейший политический кризис в Румынии со времен краха коммунизма, выведя премьер-министра Марчела Чолаку из борьбы, в которой ему прочили победу.

Теперь Джорджеску предстоит сразиться с лидером оппозиции Еленой Ласкони, консерватором, поддерживающим европейский курс Румынии, во втором туре выборов 8 декабря.

Ранее мы рассказывали, что известно о Калине Джорджеску, который победил в первом туре выборов президента в Румынии.

О том, что означают результаты румынских выборов, мы подробно писали в отдельном материале.