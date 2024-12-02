Конституционный суд отклонил протест. В Румынии единогласно утвердили итог первого тура выборов президента
Результат первого тура выборов в Румынии утвержден: Конституционный суд решил не назначать повторное голосование.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Конституционный суд в Бухаресте отклонил протест на результаты первого тура голосования, состоявшегося 24 ноября, в связи с чем было предписано провести пересчет голосов. Все девять судей приняли решение единогласно, отказавшись от повторного пересчета.
Пересчет, как опасались многие, мог вызвать возмущение общественности и поднять авторитет победителя Калина Джорджеску, выступающего против истеблишмента.
"Результат пересчета голосов, проведенного румынской избирательной комиссией, не выявил никаких мошеннических действий во время президентского голосования", - заявил журналистам в Бухаресте председатель Конституционного суда Мариан Энаке.
Победа Джорджеску 24 ноября вызвала крупнейший политический кризис в Румынии со времен краха коммунизма, выведя премьер-министра Марчела Чолаку из борьбы, в которой ему прочили победу.
Теперь Джорджеску предстоит сразиться с лидером оппозиции Еленой Ласкони, консерватором, поддерживающим европейский курс Румынии, во втором туре выборов 8 декабря.
Ранее мы рассказывали, что известно о Калине Джорджеску, который победил в первом туре выборов президента в Румынии.
О том, что означают результаты румынских выборов, мы подробно писали в отдельном материале.