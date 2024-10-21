Результаты референдума и выборов президента в Молдове оказались неожиданно плохими для действующего президента Майи Санду.

Главное - фактически провалился инициированный ею референдум в поддержку евроинтеграции.

Санду была абсолютно уверена в положительном исходе и хотела использовать его в том числе и как пиар-локомотив для собственной предвыборной кампании.

Но вышло все совсем по-другому. По итогу подсчета 99% голосов, сторонники евроинтеграции опережают противников менее чем на 1%. Причем перевес появился только после обработки последних нескольких процентов протоколов. До того впереди были противники ЕС.

Перевес в пользу евроинтеграции получился лишь за счет голосов диаспоры. Большинство жителей самой Молдовы проголосовали против. А если брать Гагаузию, то там против было подавляющее большинство (почти 95%).

Но в любом случае крайне небольшой отрыв между "да" и "нет" подрывает легитимность самого референдума и де-факто не позволяет говорить, что народ дал мандат на определенный курс.

И тем более его результаты нельзя трактовать как вотум доверия Санду. Скорее это для нее провал и показатель разочарования общества в ее политике.

Сама президент заявляет, что подобные итоги референдума стали следствием скупки сотен тысяч голосов пророссийскими силами. Но, во-первых, это надо ещё доказать (просто на слово Санду верить мало кто будет, а оппоненты уже трактуют ее обвинения как попытку оправдать провал своей инициативы). А, во-вторых, возникает вопрос к самой команде президента - насколько она контролирует ситуацию в стране, если такая грандиозная покупка голосов вообще стала возможной.

Крайне неубедительный результат референдума усугубляет негативный эффект для Санду и от второй проблемы - итогов президентских выборов. Санду не сумела на них выполнить свою основную задачу - победить в первом туре. Более того, ее главный соперник - кандидат от Соцпартии экс-генпрокурор Александр Стояноглу, вопреки прогнозам, набрал очень приличный результат. Что делает победу во втором туре 3 ноября для Санду непростой задачей.

Впрочем, разрыв между ней и Стояноглу (42% против 26%) все-таки велик, а потому у действующего президента, безусловно, есть шансы на победу.

Однако даже в таком случае, как мы уже писали в нашем предвыборном анализе, она получит большую проблему на предстоящих в следующем году парламентских выборах, по итогам которых определится, кто будет контролировать правительство страны.

Социалисты, выведя своего кандидата во второй тур, закрепились как главная оппозиционная сила. В том числе главная и на пророссийском политическом поле.

Соответственно, они могут стать центром притяжения для большинства избирателей этого спектра, консолидировав их и обеспечив тем самым высокую явку своих сторонников на выборы.

Кроме того, в выборах парламента, скорее всего, примет участие и популярный мэр Кишинева, бывший социалист Ион Чабан. Его партия может взять значительную часть центристского электората, "откусив" его и от нынешних избирателей Санду. И, по итогу выборов, новое большинство смогут сформировать социалисты и партия Чабана. Плюс, возможно, и другие оппозиционные политсилы, которые пройдут в парламент.

И если такой сценарий осуществится, то Санду потеряет контроль и над парламентом, и над правительством, которое, по Конституции Молдовы, имеет больше полномочий, чем президент.

Впрочем, на фоне тяжелых для себя итогов президентских выборов и референдума, Санду может, заручившись поддержкой Запада, "сыграть в Чапаева" - обвинить оппозицию в работе на Россию и просто запретить или не допустить к выборам крупнейшие оппозиционные силы, припугнув их лидеров уголовными делами. Однако для столь жестких мер Санду должна иметь полный контроль над ситуацией в стране и эффективный госаппарат. Но в наличии всего этого, судя по тому как прошел референдум, есть большие сомнения.

В более широком геополитическом контексте итоги вчерашнего голосования в Молдове демонстрирует серьезное снижение для обществ и элит в постсоветских и восточноевропейских странах привлекательности идеи интеграции в ЕС, которая ранее воспринималась здесь как великий приз и удача.

Молдова – только один пример. Есть еще Грузия, власти которой вошли в клинч с евроструктурами и где предстоят также очень показательные парламентские выборы в следующее воскресенье.

В обоих случаях на ход событий, безусловно, сильно влияет и Россия, действуя через местных политиков. Причем такие политические действия Москвы куда эффективнее с точки зрения корректировки курса постсоветских стран, чем военная сила, примененная в Украине, которая максимально оттолкнула страну от России.

При этом фактор российско-украинской войны также широко используется лояльными Москве силами (особенно это ярко видно в Грузии) для проведения линии "если будет жестко прозападно-европейский и антироссийский курс, то у нас будет война, как и в Украине".

Эксперты говорят об ослаблении "европейского магнетизма".

"Мы стали свидетелем важного поворота на Востоке Европы. При переходе к демократии в Центральной и Восточной Европе в 90-е тамошние политические элиты исходили из того, что они могут бороться за власть и уступать ее друг другу, но это соперничество происходит на твердом фундаменте европейского выбора большинства народа. И действительно, так дело обстояло в Польше, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Болгарии, странах Балтии, даже Хорватии. Там смена партий у власти не означала смену генерального направления развития. Очевидно, что это прямо сейчас не так в Турции, Сербии, Молдове, Грузии, Армении, Беларуси, и до войны и аннексий 2014 года могло быть не так даже в Украине. Нигде здесь европейский выбор не является платформой, на которой идет политическая борьба. Он сам — предмет борьбы. Даже там, где, как в Грузии, он уже записан в конституцию. Просто в Молдове, где он казался само собой разумеющимся, это видно резче. И то, что европейский выбор является предметом не консенсуса, а борьбы для такой большой части Восточной Европы, свидетельствует о том, что европейский политический магнетизм, сила притяжения европейского поля ослабевает со временем и расстоянием. Это повод для большой европейской рефлексии", - пишет эксперт Берлинского центра Карнеги Александр Баунов, комментируя итоги выборов и референдума в Молдове.