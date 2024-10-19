В воскресенье пройдут президентские выборы в Молдове, а также референдум по внесению изменений в Конституцию страны относительно неизменности курса на интеграцию в ЕС.



В выборах участвует и действующий президент Майя Санду.



К ней у молдаван много претензий (в основном, социально-экономического характера), у неё высокий антирейтинг. Кроме того, её не любят пророссийски настроенные избиратели. Таковых хоть и меньше тех, кто поддерживает евроинтеграцию, однако немало. По опросам относительно грядущего референдума, 55% поддержат курс в ЕС, но почти 35% проголосуют против.



Однако при этом большинство молдаван хотят сохранить хорошие отношения с РФ и дружить и с Москвой, и с Западом, и с Украиной. Также многие опасаются войны в Молдове, учитывая существование непризнанного Приднестровья, фактически управляемого РФ. И это также побуждает значительную часть молдаван выступать против каких-либо радикальных антироссийских действий, которые могли бы спровоцировать возобновление конфликта.



На этом фоне соперники президента могли бы провести свою скоординированную игру, чтоб нанести Санду поражение, но этого не произошло. Оппозиция не смогла объединится и идёт на выборы не просто разными, а враждебными друг другу колонами. Кроме того, антирейтинг у оппозиционеров не ниже, а зачастую и выше, чем у Санду.



Поэтому она уверенно лидирует в гонке и вопрос стоит не в том, победит ли действующий президент, а в том — победит ли она в первом или во втором туре. И данный вопрос играет серьёзную роль в молдавских политраскладах.



Сейчас рейтинг Санду около 35% и за счёт консолидации избирателей она имеет шансы победить и в первом туре. Хотя это далеко не факт.



Если же будет второй тур выборов, то такой вариант для Санду может иметь тяжелые политические последствия.



Во-первых, есть пусть и очень небольшой, но шанс, что из-за своего антирейтинга она проиграет второй тур.



Во-вторых, если Санду победит во втором туре, то тот, кто с ней там будет бороться, получит возможность консолидировать вокруг себя разношёрстную оппозицию, что будет для президента плохой новостью с учётом того, что в следующем году в Молдове должны пройти парламентские выборы. А у парламента, который назначает премьер-министра и правительство, в стране больше власти, чем у президента. А потому на выборах в следующем году и решится, в основном, кто будет управлять Молдовой. То есть, нынешние выборы президента это, по сути, лишь репетиция перед главной политической битвой за парламент.



Перспективы партии Санду PAS сохранить своё нынешнее большинство в парламенте и без того не очень радужные. А если у оппозиции появится новый лидер, то они ещё более ухудшатся. Тем более, что "в запасе" есть ещё и популярный мэр Кишинёва, бывший социалист Ион Чабан. Он в выборах президента не участвует, но на выборы парламента, скорее всего, пойдёт. И может собрать немало голосов, в том числе, отобрав их и у президентской партии PAS.

Кто сейчас соперничает с Санду?



Среди оппозиции наиболее высокий рейтинг у бывшего генпрокурора Александра Стояногло, который идёт от социалистической партии. Лидер социалистов — экс-президент Игорь Додон в этот раз в выборах не участвует, так как имеет достаточно большой антирейтинг. Стояногло же позиционируют как "борца с коррумпированной элитой", как "молдавского комиссара Каттани". К тому же у него нет имиджа жёстко пророссийского политика, как у Додона.



По национальности Стояногло гагауз. В Украине он известен по комментариям относительно дела о похищении судьи Чауса, в котором он обвинил украинские спецслужбы.



При этом, Стояногло, по данным социологов, имеет чуть более 10%.



На третьем месте идет давний противник Додона и социалистов, бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый. На четвертом — бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, которая может отобрать у Стояногло часть голосов гагаузов.



Поэтому задача выхода во второй тур для экс-генпрокрурора будет непросто задачей.

Несмотря на то, что Санду позиционирует выборы как борьбу пророссийских и проевропейских сил, на которых она представляет последние, на самом деле выбор несколько иной.



Как писалось выше, пророссийские настроения не преобладают среди большинства населения страны. И вообще трудно представить ситуацию, при которой власти Молдовы, зажатой между членом НАТО Румынией и Украиной могли бы проводить откровенно пророссийскую политику.



Поэтому выбор стоит между жестко прозападным и проукраинским курсом Майи Санду и умеренно-нейтральной позицией по типу премьера Словакии Фицо или же "Грузинской мечты". То есть когда власти Молдовы декларируют проевропейский курс, но при этом заявляют, что их главная цель — "сохранять мир в Молдове", а потому они воздерживаются от резких выпадов в адрес РФ и Приднестровья, а также призывают к скорейшему прекращению огня в Украине.



Собственно, такую линию могла бы вести гипотетическая коалиция социалистов и партии Чабана, если б они бы на двоих сумели взять большинство на парламентских выборах в следующем году.



В тоже время, ситуация на оппозиционном и, особенно, пророссийском поле осложняется серьезным расколом.



Самая рейтинговая партия на нем – социалисты Додона-Стояногло, которые хоть в последнее время и пытаются избавиться от имиджа "промосковской политсилы", но в целом выступают против резких шагов по Приднестровью и РФ, за нормализацию экономических и прочих связей с Россией и, в целом, за сохранение хороших с ней отношений.



Но наибольшей поддержкой самой России при этом пользуется политик и бизнесмен, муж певицы Жасмин Илан Шор, у которого с социалистами отношения напряженные.



В масштабах всей страны у него мизерный рейтинг и огромный шлейф коррупционных скандалов. В тоже время, кандидат от партии Шора Елена Гуцул в прошлом году стала главой Гагаузии.



На выборы президента ни Шор, ни его представители допущены не были.



Если Стояногло сумеет выйти во второй тур, то социалисты получат шанс укрепить свое положение как ведущей оппозиционной силы страны и Москве с ними так или иначе придется работать. Тем более, что Шора, судя по всему, молдавские власти решили вообще исключить из легальной политической жизни и, не исключено, что ни одна из связанных с ним партий не будет допущена к парламентским выборам.



Победа Санду в первом туре облегчит для нее задачу тем или иным способом сохранить контроль над парламентом, однако, сама по себе, ее выполнение еще не гарантирует. Все равно выборы в следующем году для нее будут трудными, а новой "точкой сборки" оппозиции может стать мэр Кишинёва Ион Чабан.



