В Молдове по итогам подсчёта почти 98% голосов у действующего президента Майи Санду 41,83%, у ее ближайшего конкурента кандидата от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло - 26,36%.

Об этом свидетельствуют обнародованные Центральной избирательной комиссией Молдовы результаты.

Ренато Усатый занял третье место, он получил 13.77% голосов.

То есть, с гарантией будет второй тур президентских выборов. Что это означает для Санду, мы анализировали в отдельном материале.

Что же до референдума по евроинтеграции, то там ситуация ещё может измениться.

Обработано более 98% протоколов. И на данный момент соотношение остаётся прежним: за включение европейского вектора в Конституцию проголосовали 49,89% избирателей, а против - 50,11%.

То есть, противники евроинтеграции пока побеждают. Но, в зависимости от последних процентов бюллетеней, сторонники ЕС ещё могут добрать голосов.

Майя Санду объяснила "скупкой голосов" фактически провальные для себя итоги референдума по евроинтеграции, на котором противники и сторонники вступления в ЕС идут "ноздря в ноздрю", несмотря на огромные усилия, которые прилагала президент Молдовы, чтоб на референдуме был однозначный перевес ответа "да".

Санду заявила, что Молдова столкнулась с "беспрецедентным нападением на свободу и демократию". По ее словам, могли быть "куплены" 300 тысяч голосов.

"Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности", - сказала Санду.

По ее словам, правоохранительные органы имеют "четкие доказательства того, что эти преступные группировки стремились купить 300 тыс. голосов - мошенничество беспрецедентных масштабов".

"Их целью было подорвать демократический процесс. Их намерением было посеять страх и панику в обществе. Мы не отступим от защиты демократии и свободы. Мы ждем окончательных результатов и ответим твердыми решениями", - заявила Санду.

Напомним, вчера состоялись выборы президента в Молдове и референдум по поводу намерения страны вступить в ЕС.

Ранее США, Канада и Британия предупредили, что РФ будет вмешиваться в выборы в Молдове.