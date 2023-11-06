В Молдове правящая партия PAS президента Майи Санду не смогла получить большинства ни в одном районе страны.

Таковы предварительные результаты местных выборов, которые прошли в это воскресенье.

При этом в 19 из 32 райсоветов партия Санду заняла первые места (не получив там большинства), сообщает местное издание Point.

Социалисты, традиционно популярные на севере страны, заняли первое место в восьми районных советах, а в двух сумели получить более 50% голосов.

Это единственные районы по всей стране, советы которых будут возглавляться одной партией.

Возможно, будет большинство и в Кишиневе. Там действующий мэр Ион Чебан (противник Санду) объявил о победе на выборах главы столицы и получении его партией «Движение национальной альтернативы» большинства мест в муниципальном совете.

По одной победе получили "Наша партия", Европейская социал-демократическая партия, Партия развития и объединения Молдовы и Партия "Возрождение".

Ранее мы рассказывали, что в Словакии победила пророссийская партия экс-премьера Роберта Фицо, который выступает против поддержки Украины.

Также недавно в Швейцарии прошли выборы, на которых победили правые консерваторы, высказывающиеся против сближения с ЕС и беженцев.