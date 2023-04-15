Премьер-министр Молдовы Дорин Речан во время публичного выступления назвал жителей страны "нацией с ограниченными возможностями".

Об этом сообщают издания Кишинева, ссылаясь на фрагмент речи политика на телеканале "Первый в Молдове".

"Вчера я был в Тараклии (город и район на юге Молдовы, где проживают этнические болгары - Ред.), разговаривал там с кем-то из местных и поднял тему происходящего в Украине. У нас очень большая проблема. Это национальная проблема уверенности в себе. Мы, малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе, как мы позиционируем себя во всей этой среде", - заявил Речан.



Премьер добавил, что власти страны должны работать с населением, чтобы донести до него преимущества европейской интеграции для Молдовы.

"Главное, что должен делать политический класс - просвещать и преодолевать страхи. Мы обязаны обучать, объяснять, поощрять, брать ответственность. Вот то, что мы должны сделать", - добавил Речан.

Ранее мы писали, что, по данным журналиста Рикарда Йозвяка, Европейская комиссия в октябре текущего года будет рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Также "Страна" рассказывала, что в марте президент Молдовы Майя Санду подписала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского.