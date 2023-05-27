Президент Молдовы Майя Санду заявила, что идея объединения страны с Румынией не пользуется особой поддержкой у граждан, поэтому власти сосредоточились на пути европейской интеграции.

Об этом Санду сказала в интервью порталу Geopolitique.

"Поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно. Есть поддержка интеграции в Евросоюз, и это то, к чему мы стремимся", - отметила президент Молдовы.

Она добавила, что около миллиона граждан Молдовы имеют еще и румынский паспорт, но многие боятся возможного объединения двух стран.

По данным общественных опросов, против объединения выступают около 60% граждан Молдовы и около 55% жителей Румынии.

Напомним, в марте Майя Санду подписала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. По ее словам, румынский язык должен и может стать катализатором консолидации общества. Для этого все граждане Молдовы должны его уважать, изучать и разговаривать на нем.

Ранее мы писали, что Санду поддержала постепенный выход страны из СНГ. Такое решение она объясняет пренебрежением интересами Кишинева со стороны России.