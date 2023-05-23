Правоохранители Молдовы в соответствии с ордером МУС (Международного уголовного суда) арестуют президента РФ Владимира Путина в случае его визита в республику.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью Euronews Romania.

Напомним, в марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Выдача ордера означает, что президента России могут арестовать, если он поедет в любую страну - члена Международного уголовного суда.

Как сообщалось, сейчас власти ЮАР изучают возможность предоставления главам зарубежных стран иммунитета от ордера МУС на арест, из-за грядущего визита Путина на саммит БРИКС.

Ранее Венгрия и Казахстан заявили, что не будут арестовывать Путина в случае визита, а Германия и Австрия заявили, что будут.

О последствиях решения суда по Путину мы подробно рассказывали здесь.

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