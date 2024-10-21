Сегодня состоялись выборы президента в Молдове. Первые результаты показывают сенсацию: действующий президент Майя Санду лишь немного опережает представителя оппозиции Александра Стояногло.

Результаты публикуют местные издания.

После обработки 80% протоколов 36,82% - у действующего президента Майи Санду, 29,18% - у представителя оппозиционной Соцпартии, экс-генпрокурора Александра Стояногло.

Такие результаты указывают на то, что в Молдове, очевидно, состоится второй тур выборов президента.

Второй тур - это плохая новость для Санду, особенно учитывая назревающий провал действующего президента по референдуму, где большинство, по предварительным данным, проголосовали против внесения в Конституцию курса на интеграцию в Евросоюз.

Пока на референдуме в Молдове обработано более 80% протоколов. Большинство сохраняется у противников евроинтеграции - 55,08%, то есть перевес составляет более 10%.

Сторонники евроинтеграции надеются на влияние голосов из-за границы. Но хватит ли их, чтоб перекрыть нынешнюю разницу, пока непонятно.

Напомним, ранее США, Канада и Британия предупредили, что РФ будет вмешиваться в выборы в Молдове.

Мы разбирались в отдельном материале, в чём интрига выборов президента в Молдове и на что они повлияют.