Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост после проведения выборов главы государства.

Соответствующее видеообращение публикуют СМИ и телеграм-каналы Кавказа.

Напомним, перевыборы президента назначены на 14 декабря. Впервые в истории Грузии президента будет избирать парламент, где большинство сохраняется у представителей правящей партии "Грузинская мечта". Зурабишвили, поддержавшая протесты оппозиции, с высокой вероятностью не будет переизбрана.

Но сама президент говорит, что этих выборов не признаёт, потому что парламент страны "нелегитимный" в виду фальсификаций на выборах в правительство.

"Я остаюсь вашим президентом. Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому не может быть никакой инаугурации. И мой мандат действует до тех пор, пока не появится законно избранный парламент, который законно изберёт кого-то вместо меня. До тех пор я буду с вами", – заявила Зурабишвили.

Между тем в центре Тбилиси снова строят баррикады. Для этого в том числе выламывают уличные скамейки. Полиция готовится к новым столкновениям.

Также появились кадры пожара в одном из помещений грузинского парламента.

Судя по всему, туда через окно бросили петарду или зажигательную смесь.

Ранее президент Грузии допустила, что её посадят в тюрьму в случае победы "Грузинской мечты".

Напомним, в правящей партии Грузии больше не считают Саломе Зурабишвили президентом.