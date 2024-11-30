Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Министерство внутренних дел предотвратило "нападение на конституционный строй страны".

Об этом он сообщил на брифинге в субботу.

"В Грузии не будет сценария украинского Майдана, так как в стране сильные институты и мудрый народ", - заявил Кобахидзе.

Ранее МВД Грузии заявило о задержании 107 человек на акции возле здания парламента. Сообщается, что пострадали 10 полицейских.

Напомним, в Грузии протесты начались с момента объявления результата выборов в парламент, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция итоги выборов не признает.

Акции активизировались после решения грузинского правительства приостановить переговоры о членстве в ЕС. Протестующие заявляют, что решение является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, в которой закреплено стремление к европейской интеграции.

Сегодня утром полиция завершила разгон протестующих, который продолжался в течение почти семи часов. СМИ писали, что некоторые участники митинга получили травмы, до машин скорой помощи их приходилось нести на носилках.