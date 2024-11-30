В Грузии сегодня под утро, 30 ноября, полиция завершила разгон протестующих, который продолжался в течение почти семи часов.

Об этом сообщает портал "Новости-Грузия".

Под утро силовики оттеснили демонстрантов к станции метро "Руставели", взяв их в оцепление.

Также пишут о пострадавших. Некоторые участники митинга получили травмы, до машин скорой помощи их приходилось нести на носилках.

"Ситуация на Руставели особенно накалилась ближе к 3 часам ночи. Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) распространила заявление, в котором отмечалось, что полиция одновременно применяет сразу несколько видов спецсредств – водометы, перцовый спрей и определенные капсулы. В АМЮГ указали, что обычно такая практика запрещена, однако МВД сняло ограничение "с целью упростить практику разгона", - пишет "Новости-Грузия".

Грузинские силовики задерживали протестующих.

Во время разгона протестующие скрывались от полиции в церкви Кашвети, круглосуточных аптеках и супермаркетах, в вестибюле метро.

Число задержанных и пострадавших пока неизвестно.

Напомним, протесты разгорелись 28 ноября в связи с приостановкой грузинской властью переговоров о вступлении в ЕС.

Но в целом протесты продолжаются с момента объявления результата выборов в парламент Грузии, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция итоги выборов не признает.