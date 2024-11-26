Парламент Грузии назначил дату президентских выборов. Впервые за президента не будет голосовать все население
Грузинский парламент назначил президентские выборы на 14 декабря уходящего года. Причем президента впервые изберут не всенародным голосованием, а выборщики.
Об этом сообщают грузинские СМИ.
"Выборы президента впервые у нас пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков, в которой будут депутаты парламента и представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также местных администраций", - заявил спикер Шалва Папуашвили.
Всего в коллегию войдут 300 человек, из них половина - это депутаты парламента. 61 депутат от оппозиции, предположительно, не примет участия в голосовании, так как оппозиционные партии не признают легитимность текущего парламента Грузии.
Второй тур выборов в случае необходимости проведут в тот же день.
Шестилетний срок действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря, поэтому необходимо провести выборы в установленные Конституцией сроки.
Напомним, Зурабишвили заявляла, что не признает результаты парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Она поддержала оппозицию и призвала к протестам.
Правящую партию обвиняли в подтасовке голосов, но "Грузинская мечта" называет эти обвинения сфабрикованными. В свою очередь, она обвинила в махинациях на выборах оппозиционные силы.