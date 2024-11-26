Грузинский парламент назначил президентские выборы на 14 декабря уходящего года. Причем президента впервые изберут не всенародным голосованием, а выборщики.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

"Выборы президента впервые у нас пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков, в которой будут депутаты парламента и представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также местных администраций", - заявил спикер Шалва Папуашвили.

Всего в коллегию войдут 300 человек, из них половина - это депутаты парламента. 61 депутат от оппозиции, предположительно, не примет участия в голосовании, так как оппозиционные партии не признают легитимность текущего парламента Грузии.

Второй тур выборов в случае необходимости проведут в тот же день.

Шестилетний срок действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря, поэтому необходимо провести выборы в установленные Конституцией сроки.

Напомним, Зурабишвили заявляла, что не признает результаты парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Она поддержала оппозицию и призвала к протестам.

Правящую партию обвиняли в подтасовке голосов, но "Грузинская мечта" называет эти обвинения сфабрикованными. В свою очередь, она обвинила в махинациях на выборах оппозиционные силы.