Минюст Соединённых Штатов закрыл все федеральные дела, возбуждённые против бывшего американского президента Дональда Трампа, победившего на текущих выборах.

Об этом заявил директор по коммуникациям переходной команды новоизбранного президента Стивен Чунг, передаёт телеканал CBS.

Напомним, закрыть дела против Трампа о штурме Капитолия и вмешательстве в выборы попросил спецпрокурор США Джек Смит.

Обвинитель пояснил, что привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, а после победы на выборах под это "табу" подпадает и Трамп, так что дело против него следует прекратить до инаугурации.

Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные дела и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два федеральных производства вёл Офис спецпрокурора, ещё двумя занимались правоохранители отдельных штатов.

Ранее Верховный суд США предоставил частичный иммунитет Дональду Трампу.

Суд огласил решение по иску адвокатов республиканца, которые оспаривали уголовное преследование их клиента по делу о беспорядках 6 января 2021 года и другим делам, утверждая, что Трамп должен обладать абсолютным иммунитетом от преследования за любые действия, совершённые им в должности президента.