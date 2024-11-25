Американский спецпрокурор Джек Смит попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное дело против новоизбранного президента США Дональда Трампа, которого обвиняли во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и причастность к штурму Капитолия в январе 2021.

Об этом сообщает Reuters.

Смит объяснил, что привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, так что дело следует прекратить до инаугурации Трампа.

Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два федеральных производства ведет офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.

Ранее Джек Смит уже просил приостановить уголовное дело Дональда Трампа о штурме Капитолия 6 января 2021 года, чтобы его офис мог оценить, как двигаться дальше, когда Трамп вернется на пост президента.

Как мы писали, в 2023 году Трампа по этому делу даже брали под арест, он находился под стражей в здании суда округа Колумбия.