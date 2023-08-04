В сети появились кадры с Дональдом Трампом после суда по новым - уже третьим по счету - обвинениям против бывшего президента США.

Видео публикует Independent TV.

Политик заявил, что обвинение является "преследованием политического оппонента. Этого никогда не должно было случиться в Америке".

Следующее слушание по делу было назначено на 28 августа. Накануне у Трампа будут дебаты на республиканских праймериз.

Напомним, бывшего президента преследуют по делу о "нарушении прав граждан" во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Трампа обвиняют в подстрекательстве этих протестов и попытке сорвать результаты президентских выборов.

Накануне политик не признал вину по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия. Суд в Вашингтоне отпустил Трампа под обязательство о явке и соблюдении законов.

Ранее мы писали, что бывшего президента США могут приговорить к 561 году тюремного заключения в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы. Однако эксперты предполагают, что у Трампа нет никаких законодательных препятствий для того, чтобы стать президентом даже в случае осуждения.