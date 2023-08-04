"Это не должно было случиться в Америке". Появилось видео с Трампом после суда по новым обвинениям
В сети появились кадры с Дональдом Трампом после суда по новым - уже третьим по счету - обвинениям против бывшего президента США.
Видео публикует Independent TV.
Политик заявил, что обвинение является "преследованием политического оппонента. Этого никогда не должно было случиться в Америке".
Следующее слушание по делу было назначено на 28 августа. Накануне у Трампа будут дебаты на республиканских праймериз.
Напомним, бывшего президента преследуют по делу о "нарушении прав граждан" во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Трампа обвиняют в подстрекательстве этих протестов и попытке сорвать результаты президентских выборов.
Накануне политик не признал вину по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия. Суд в Вашингтоне отпустил Трампа под обязательство о явке и соблюдении законов.
Ранее мы писали, что бывшего президента США могут приговорить к 561 году тюремного заключения в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы. Однако эксперты предполагают, что у Трампа нет никаких законодательных препятствий для того, чтобы стать президентом даже в случае осуждения.