Избранный президент США Дональд Трамп планирует после вступления на пост уволить из армии США всех трансгендерных военных. Всего в американских вооруженных силах таких около 15 тысяч человек.

Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.

По ее данным, соответствующий указ может быть подписан уже в первый день Трампа на президентском посту. В результате трансгендерам будет запрещено служить по медицинским показаниям: их станут признавать непригодными.

Ранее республиканец говорил, что некоторые высокопоставленные офицеры зачастую больше заинтересованы в разнообразии, равенстве и инклюзивности, чем в планировании боевых действий. Также подобный запрет, но более мягкий, Трамп уже вводил в свой первый срок.

Запрет будет наложен на фоне дефицита новобранцев почти во всех видах вооруженных сил США.

О том, что американская армия сталкивается с "беспрецедентными проблемами" при наборе новобранцев, СМИ сообщали еще два года назад.

Напомним, при Джо Байдене, в 2021 году, помощник министра здравоохранения Рейчел Левин стала самым высокопоставленным трансгендером в вооруженных силах США. Она принесла присягу адмирала Корпуса службы общественного здравоохранения страны.