Американская армия сталкивается с "беспрецедентными проблемами" при наборе новобранцев.

Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, план по набору новобранцев выполнен только на 50%, в то время, как до окончания финансового года осталось лишь несколько месяцев.

В связи с этим численность армии сократят на 10 тысяч. В этом году она составит 466 400 человек, хотя планировали укомплектовать ее 476 тысячами военных.

К 2023 году армия США сократится до 445-452 тысяч человек.

"У нас есть беспрецедентные проблемы как с обстановкой после Covid-19, так и с рынком труда, а также с конкуренцией с частными компаниями, которые со временем изменили свои стимулы", - пояснил генерал армии Джозеф Мартин.

Напомним, что ранее мы писали, что Украина просит у США дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на дистанции 300 км. Сейчас в украинской армии есть ракеты дальностью до 70 км.

Также мы писали, что с начала полномасштабной войны с Россией США предоставили Украине помощь на общую сумму 7,3 миллиарда долларов. Переданное Киеву оборудование забиралось со складов Пентагона и из других источников.