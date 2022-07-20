Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер раскритиковал лидеров ЕС из-за отсутствия ориентиров и непонимания поставленных перед ними задач.

Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас главная задача Вашингтона - не дать Китаю или любой другой стране стать "мировым гегемоном". "Но этого невозможно добиться за счет постоянной конфронтации", – сказал он.

Киссинджер считает, что для разрядки отношений между США и Китаем, а также между ЕС и РФ нужна "никсоновская гибкость". (Никсон, позиционируя себя как антикоммунист, в 1972 году посетил Пекин, что считают историческим поворотным моментом для обеих стран).

Оценивая деятельность президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, Киссинджер сказал, что его огорчает то, что нынешнее "европейское руководство не имеет чувства направления и миссии", которые были у предыдущих глав государств, таких как первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль.

Ранее сообщалось, что европейское единство по санкциям против России начинает медленно разрушаться.

Кроме того, в отдельном материале мы разбирались, почему в Евросоюзе зреет раскол из-за Украины.