Европейский Союз намерен разрешить частичную разморозку ресурсов подсанкционных российских банков. Цель - позволить транзакции для торговли продовольствием.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

По данным агентства, ЕС может разморозить средства "ВТБ", "Совкомбанка", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", "ВЭБ", банка "Открытие" и банка "Россия".

Ранее Минфин США разрешил транзакции с РФ, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами, медоборудованием.

Также мы писали, что Минфин США разрешил до 5 декабря операции с банками России по энергоносителям, несмотря на санкции. В список организаций, с которыми разрешено такое взаимодействие, попали ВЭБ, банк "Открытие", "Совкомбанк", Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Центробанк России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

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